芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第三日，因预报美国中西部天气状况改善

路透芝加哥4月11日 - 美国玉米期货周五连跌第三日，交易商称因预报下周末美国中西部天气干燥，气温回升，适合农户播种。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约 录得自2月来最长跌势，本周也将为一个月内首次周度下滑。

但期价仍在本周稍早触及的七个月高位附近，受到美国春播开局迟缓及美国农业部本周稍早下调美国结转库存的支撑。

华尔街日报周五报导称，据美国一行业协会，自去年年末中国已经拒收了近145万吨美国玉米船货。

全美谷物饲料协会(NGFA)预计，因中国拒收转基因玉米，已经造成这些美国公司营收损失4.27亿美元，并不得不转换销售路线。

5月玉米期货跌2-3/4美分，报4.98-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为347,088口。(完)

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