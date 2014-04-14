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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货收高，因小麦期货上扬及美国玉米播种开局缓慢

路透芝加哥4月14日 - 美国玉米期货周一大涨约1%，交易商表示，跟随小麦期货升势，且受美国玉米播种季节开局缓慢提振。

小麦期货 劲扬约3%，因美国冬麦作物有可能被冻伤，且乌克兰和俄罗斯紧张局势再度升温，影响繁忙的黑海谷物港口。

根据路透访查的分析师，今春天气寒冷令美国玉米播种进度缓慢，但上周末气温上升给玉米带中部地区的农户开始播种的机会。

美国农业部公布，截至4月10日该周美国出口检验玉米144.8万吨，高于分析师预估的115-135万吨。

5月玉米期货升4-1/2美分，报5.03美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为261,171口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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