芝加哥期市：玉米期货收高，因小麦期货上扬及美国玉米播种开局缓慢

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透芝加哥4月14日 - 美国玉米期货周一大涨约1%，交易商表示，跟随小麦期货升势，且受美国玉米播种季节开局缓慢提振。
小麦期货 劲扬约3%，因美国冬麦作物有可能被冻伤，且乌克兰和俄罗斯紧张局势再度升温，影响繁忙的黑海谷物港口。
根据路透访查的分析师，今春天气寒冷令美国玉米播种进度缓慢，但上周末气温上升给玉米带中部地区的农户开始播种的机会。
美国农业部公布，截至4月10日该周美国出口检验玉米144.8万吨，高于分析师预估的115-135万吨。
5月玉米期货升4-1/2美分，报5.03美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为261,171口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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