芝加哥期市：CBOT近月玉米期货微幅收高，受小麦和大豆期货升势支撑

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月15日 - 美国玉米期货周二小涨，交易商称受到小麦和大豆期货升势支撑，但玉米涨幅有限，因预报美国种植条件有利。
较长期天气预报显示，美国中西部种植带气温上升，大致干燥。美国农业部周一晚公布的数据显示，湿冷天气令今春播种季开局缓慢。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约 升3/4美分，报5.03-3/4美元。但新作12月玉米期货 小跌，交易商称因对玉米播种前景感到乐观。
CBOT小麦期货跳升超过3%，因小麦和玉米主要出口国-乌克兰的政治局势紧张。大豆期货升1.7%，因此前公布的数据显示，美国3月大豆压榨量大于预期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为334,983口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。