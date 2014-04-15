芝加哥期市：CBOT近月玉米期货微幅收高，受小麦和大豆期货升势支撑

路透芝加哥4月15日 - 美国玉米期货周二小涨，交易商称受到小麦和大豆期货升势支撑，但玉米涨幅有限，因预报美国种植条件有利。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约 升3/4美分，报5.03-3/4美元。但新作12月玉米期货 小跌，交易商称因对玉米播种前景感到乐观。

CBOT小麦期货跳升超过3%，因小麦和玉米主要出口国-乌克兰的政治局势紧张。大豆期货升1.7%，因此前公布的数据显示，美国3月大豆压榨量大于预期。