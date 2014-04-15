版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT近月玉米期货微幅收高，受小麦和大豆期货升势支撑

路透芝加哥4月15日 - 美国玉米期货周二小涨，交易商称受到小麦和大豆期货升势支撑，但玉米涨幅有限，因预报美国种植条件有利。

较长期天气预报显示，美国中西部种植带气温上升，大致干燥。美国农业部周一晚公布的数据显示，湿冷天气令今春播种季开局缓慢。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约 升3/4美分，报5.03-3/4美元。但新作12月玉米期货 小跌，交易商称因对玉米播种前景感到乐观。

CBOT小麦期货跳升超过3%，因小麦和玉米主要出口国-乌克兰的政治局势紧张。大豆期货升1.7%，因此前公布的数据显示，美国3月大豆压榨量大于预期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为334,983口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐