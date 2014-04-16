芝加哥期市：CBOT玉米期货录得两周最大跌幅，因技术性卖盘

投行观点：高盛目标价从220美元下调至214--Instinet
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路透芝加哥4月16日 - 美国玉米期货周三大跌逾1%，为两周最大单日跌幅，交易商称因受技术性卖盘打压，且预报美国中西部种植条件改善。
MDA Weather Services气象学家Kyle Tapley表示，长期天气预报显示美国中西部大致干燥，适合农户播种玉米，之前湿冷天气令播种季节开局不利。
乌克兰农业部表示，截至4月16日，乌克兰2013/14年度谷物出口达到2,860万吨，去年收成达到创纪录的6,300万吨的乌克兰表示，计划在去年7月至今年6月底的2013/14年度出口约3,300万吨谷物。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约 跌6-1/4美分，报4.97-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为301,363口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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