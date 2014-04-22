芝加哥期市：玉米期货上扬1%，受助于技术性买盘和美国播种进度缓慢

路透芝加哥4月22日 - 美国玉米期货周二跳升逾1%，为四日来首日攀升，交易商称，受助于与播种进度缓慢相关的技术性买盘。

美国农业部周一收盘后公布的数据显示，最近一周玉米播种进度低于交易商的预期。报告引发投资者基金在周二开盘后买入，近月5月合约 触及5美元的日高。