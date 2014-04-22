芝加哥期市：玉米期货上扬1%，受助于技术性买盘和美国播种进度缓慢

修正-英国政经：特雷莎梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透芝加哥4月22日 - 美国玉米期货周二跳升逾1%，为四日来首日攀升，交易商称，受助于与播种进度缓慢相关的技术性买盘。
美国农业部周一收盘后公布的数据显示，最近一周玉米播种进度低于交易商的预期。报告引发投资者基金在周二开盘后买入，近月5月合约 触及5美元的日高。
美国农业部称，民间出口商报告，销售24万吨2014/15年销售年度交割的美国大豆给墨西哥。
乌克兰农业部周二称，截至4月22日，该国2013/14年玉米出口达2,896万吨。
芝加哥商业交易所集团(CME Group) 将实施一项新的日价格限制系统，新系统将根据潜在价格水平来确定日价格限制。 5月玉米合约 升7-3/4美分，报4.96-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为433,036口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠