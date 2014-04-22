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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬1%，受助于技术性买盘和美国播种进度缓慢

路透芝加哥4月22日 - 美国玉米期货周二跳升逾1%，为四日来首日攀升，交易商称，受助于与播种进度缓慢相关的技术性买盘。

美国农业部周一收盘后公布的数据显示，最近一周玉米播种进度低于交易商的预期。报告引发投资者基金在周二开盘后买入，近月5月合约 触及5美元的日高。

美国农业部称，民间出口商报告，销售24万吨2014/15年销售年度交割的美国大豆给墨西哥。

乌克兰农业部周二称，截至4月22日，该国2013/14年玉米出口达2,896万吨。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 将实施一项新的日价格限制系统，新系统将根据潜在价格水平来确定日价格限制。 　　5月玉米合约 升7-3/4美分，报4.96-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为433,036口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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