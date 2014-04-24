版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，投资者在价格触及两周高位后获利了结

路透芝加哥4月24日 - 美国玉米期货周四小幅走低，交易商称，因价格盘中攀升至逾两周高位后出现了获利了结和少量的技术性卖盘。

交易商还在周五芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期权到期前最后一个交易日调整头寸，市场上有大量的未平仓看涨期权，执行价在每蒲式耳4.9和5美元。

预报显示，玉米种植带未来几天将迎来降雨。由此引发的忧虑限制玉米期货跌幅。本季美国玉米播种开局迟缓今日稍早提振玉米期价。

美国农业部周四称，上周出口销售旧作玉米总计61.89万吨，在50-80万吨的分析师预估区间内。 　　5月玉米合约 跌2-1/4美分，报5.01-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为328,985口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐