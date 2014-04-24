芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，投资者在价格触及两周高位后获利了结

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月24日 - 美国玉米期货周四小幅走低，交易商称，因价格盘中攀升至逾两周高位后出现了获利了结和少量的技术性卖盘。
交易商还在周五芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期权到期前最后一个交易日调整头寸，市场上有大量的未平仓看涨期权，执行价在每蒲式耳4.9和5美元。
预报显示，玉米种植带未来几天将迎来降雨。由此引发的忧虑限制玉米期货跌幅。本季美国玉米播种开局迟缓今日稍早提振玉米期价。
美国农业部周四称，上周出口销售旧作玉米总计61.89万吨，在50-80万吨的分析师预估区间内。 5月玉米合约 跌2-1/4美分，报5.01-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为328,985口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。