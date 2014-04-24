芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，投资者在价格触及两周高位后获利了结

路透芝加哥4月24日 - 美国玉米期货周四小幅走低，交易商称，因价格盘中攀升至逾两周高位后出现了获利了结和少量的技术性卖盘。

交易商还在周五芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期权到期前最后一个交易日调整头寸，市场上有大量的未平仓看涨期权，执行价在每蒲式耳4.9和5美元。