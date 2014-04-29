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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，因美国种植进度缓慢及现货市场强劲

路透芝加哥4月29日 - 美国玉米期货<0#C:>周二在交易日最后一分钟升至日高，交易商称因美国种植进度缓慢，以及农户出售缓慢相关的多头价差交易反弹。

预报美国中西部种植带未来几天还有降雨，当地的降雨已经令春季播种进度较往年要慢。

交易员表示，美国国内和出口市场的现货价格持稳至上涨。

5月玉米期货 收高8美分，报每蒲式耳5.15-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为338,351口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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