芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因美国种植前景改善

路透芝加哥4月30日 - 美国玉米期货<0#C:>周三下滑，为四个交易日内首见，交易商称因美国中西部种植带春耕天气前景更为有利，给玉米期货带来压力。

MDA Weather Services高级农业气象学家Don Keeney表示，种植带北部地区预计将维持湿冷天气，但中部和南部地区的农户预计早至本周末就能恢复田间作业。

分析师预计，美国农业部周四将公布上周出口销售2013/14市场年度玉米45-67.5万吨，2014/15市场年度玉米20-50万吨。

5月玉米期货 收低1-3/4美分，报每蒲式耳5.14美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为204,297口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)