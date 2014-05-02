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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 05:00 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌三日，因天气因素和技术性卖压

路透芝加哥5月2日 - 美国玉米期货周五连跌三日，交易商称受到技术性卖盘打压，且美国中西部种植天气改善。

5月合约 有意外交割令市场承压，近月玉米期货 本周下挫2.6%，为11月来最大跌幅。

交易商表示，交投最活跃的7月玉米期货 跌穿30日和40日移动均线切入位，引发卖盘。

美国农业部表示，民间出口商报告向未具名目的地出口了10.16万吨美国玉米，2013-14年度付运。

5月玉米期货 收挫9-1/4美分，报每蒲式耳4.94美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为221,698口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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