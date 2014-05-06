芝加哥期市：玉米期货上扬近2%，受助于技术性买盘和降雨预报

路透芝加哥5月6日 - 美国玉米期货周二跳升近2%，录得两个月来最大两日涨幅，交易商称，受助于技术性买盘和市场认为，未来两天的降雨将导致播种被推迟。

美国大平原南部的乾旱天气，以及投资者出脱大豆/玉米套利交易推动小麦期价大涨，这也提振玉米期价收复上周连跌三日录得的多数跌幅。

即将到期的CBOT-5月合约 交割稀落，以及美国中西部农户因忙于田间作业而导致销售出现季节性放缓等因素进一步支撑玉米期价。

交投最活跃的CBOT-7月玉米合约 盘中险些跌穿40日移动均线，但收在10日、20日、30日和40日移动均线之上。

美国农业部称，民间出口商报告，之前销往不知名目的地12万吨美国玉米订单被取消，之前销往西班牙的10万吨玉米订单也被取消。均为2013/14年交付。

农业部周一公布的数据显示，上周美国的玉米和大豆播种进度仍十分缓慢，主要因为最大玉米和大豆种植州爱荷华州播种被推迟。 5月玉米合约 升9-3/4美分，报5.13元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为212,041口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)