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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货走低，受累于获利了结和美国播种提速

路透芝加哥5月7日 - 美国玉米期货周三走低，为三日来首次，交易商称，因投资者锁定获利，且中西部农户在预期下周降雨前加快播种进度。

今年迄今春播进度慢于计划限制跌幅。交投最活跃的CBOT-7月玉米合约 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳5.14美元。新作12月合约 收盘持平，报每蒲式耳5.09-1/2美元。

交易商称，芝加哥商业交易所集团公布的数据显示，周二玉米期货未平仓合约增加6,638口，反应看涨的多头押注增加。

到期的CBOT-5月合约 交割25口。

今日CBOT玉米期货成交量预计为215,871口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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