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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 05:31 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于供需报告公布前的头寸调整和大豆走高

路透芝加哥5月8日 - 美国玉米期货周四小涨，逆转稍早的跌势，交易商称，因大豆期货急升，以及投资者在周五政府供需报告公布前调整头寸。

分析师的平均预期为，农业部将在周五1600 GMT公布的供需报告中下调玉米结转库存预估。在报告公布前的头寸调整支撑CBOT玉米期价。

芝加哥期货交易所集团报告，有16口5月合约交割，总交割量达280口。

农业部报告，截至5月1日当周出口销售美国旧作玉米16.13万吨，出口销售新作玉米12.1万吨，低于分析师的预期。

一个天气预报机构称，周四美国中西部气温接近夏季水平，下周温度将回落，且会出现降雨，可能导致明尼苏达州等西北部各州的玉米播种暂停。

　　5月玉米合约 收涨3美分，报5.13-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为201,812口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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