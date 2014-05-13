芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受助于出口需求及大豆期货强势

路透芝加哥5月13日 - 美国玉米期货周二小涨，结束两日跌势，交易商表示因受到出口商买盘支撑，且大豆期货跳升1%。

周一玉米期价跌至一周低点引发全球买家的兴趣，美国农业部证实向南韩出口了12.6万吨玉米。

不过由于来自巴西和阿根廷的供应价格更低，预计未来几周至几个月对美国谷物的需求将出现季节性下滑。

交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在50日移动均线切入位寻获支撑，但在40日移动均线切入位遭遇阻力。