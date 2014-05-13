芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受助于出口需求及大豆期货强势

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透芝加哥5月13日 - 美国玉米期货周二小涨，结束两日跌势，交易商表示因受到出口商买盘支撑，且大豆期货跳升1%。
周一玉米期价跌至一周低点引发全球买家的兴趣，美国农业部证实向南韩出口了12.6万吨玉米。
不过由于来自巴西和阿根廷的供应价格更低，预计未来几周至几个月对美国谷物的需求将出现季节性下滑。
交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在50日移动均线切入位寻获支撑，但在40日移动均线切入位遭遇阻力。
5月玉米期货 周三到期，缺乏交割给该合约带来支撑。
5月玉米合约收高5-3/4美分，报5.03-1/4美元。7月合约升3-1/4美分，报5.02-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为180,112口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。