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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受助于出口需求及大豆期货强势

路透芝加哥5月13日 - 美国玉米期货周二小涨，结束两日跌势，交易商表示因受到出口商买盘支撑，且大豆期货跳升1%。

周一玉米期价跌至一周低点引发全球买家的兴趣，美国农业部证实向南韩出口了12.6万吨玉米。

不过由于来自巴西和阿根廷的供应价格更低，预计未来几周至几个月对美国谷物的需求将出现季节性下滑。

交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在50日移动均线切入位寻获支撑，但在40日移动均线切入位遭遇阻力。

5月玉米期货 周三到期，缺乏交割给该合约带来支撑。

5月玉米合约收高5-3/4美分，报5.03-1/4美元。7月合约升3-1/4美分，报5.02-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为180,112口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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