芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三周低位，受累于小麦市场急跌

路透5月14日 - 美国玉米期货周三跌至三周低位，交易商称，受累于小麦期价急跌，和技术性卖盘。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-7月合约 盘中跌至50日移动均线切入位5.01美元之下后，引发一波抛售。CBOT-5月玉米合约 在1701 GMT到期，收跌8-1/2美分，报每蒲式耳4.94-3/4美元。