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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三周低位，受累于小麦市场急跌

路透5月14日 - 美国玉米期货周三跌至三周低位，交易商称，受累于小麦期价急跌，和技术性卖盘。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-7月合约 盘中跌至50日移动均线切入位5.01美元之下后，引发一波抛售。CBOT-5月玉米合约 在1701 GMT到期，收跌8-1/2美分，报每蒲式耳4.94-3/4美元。

今日有七口5月合约交割。

市场预计，美国农业部周四公布的出口销售报告将显示，上周出口销售2013/14年玉米20-40万吨，销售2014/15年玉米5-25万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为194,640口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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