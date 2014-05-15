芝加哥期市：CBOT玉米期货降至六周低点，因技术性卖盘

路透芝加哥5月15日 - 美国玉米期货周四大跌约2%，至六周新低，交易商表示，受到技术性卖盘打压，且预报下周美国中西部种植带播种天气状况改善。

交投最活跃的7月玉米期货 周三跌穿50日移动均线切入位，周四跌至3月31日来最低。

CME Group数据显示，在周三跌势中玉米期货的未平仓合约增加8,940口，显示市场有新的空头仓位。

CBOT-5月玉米期货到期，今日没有交割。

美国农业部数据显示，上周出口销售旧作玉米34.3万吨，分析师预估区间为20-40万吨。

7月合约 收低11-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.84-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为251,207口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)