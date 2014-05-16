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市场报道 | 2014年 5月 17日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：近月玉米期货录得9月来表现最差的一周，受技术性卖盘打压

路透芝加哥5月16日 - 美国玉米期货周五小幅收低，本周表现为9月来最差，交易商称预报美国中西部种植带下周播种天气状况更为有利，引发技术性卖压。

交投最活跃的7月玉米期货 追平3月31日所创的低点4.80-1/4美元，当时美国农业部发布年度春季播种报告。

7月期货周三跌穿50日移动均线切入位，交易商目前关注位于4.76美元的100日移动均线切入位。

远月合约小涨，新作12月合约 升1/2美分。

中国国家粮油交易中心周五称，将于下周出售100万吨国储玉米。

7月合约 收低3/4美分，结算价报每蒲式耳4.83-1/2美元。本周玉米期货大跌超过4%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为175,545口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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