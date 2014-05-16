芝加哥期市：近月玉米期货录得9月来表现最差的一周，受技术性卖盘打压

更新版 1-《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅

* 努钦为特朗普的美元言论撤火 * 美元兑日圆在触及五个月低位后反弹 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言 强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。 《金融时报》在周一发表的专访中援引努钦的话报道称，他认为强势美元长期来看是件 好事。之后美元兑日圆升至日高109.05日圆。美国总统特朗普上周接受《华尔街日报》访问 时表示，美元“太强”。 “今日市场交投清淡，美国财长的讲话可能给美元提供了一定的支撑，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。 美元兑日圆 稍早跌至11月中以来最低108.14日圆，因朝鲜紧张局势不断升级，引 发对避险日圆的需求。 “我认为，市场盘初呈避险模式，但之后风险意愿逐步增强，”法国农业信贷银行的汇 市策略师Vassili Serebriakov表示。 美元指数 跌0.23%，报100.33