版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 21日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至10周低位，受累于基金卖盘和美国天气改善

路透芝加哥5月20日 - 美国玉米期货周二连跌第五日，触及10周最低，交易商称，因美国中西部玉米种植带种植条件有利，促使投资者结清多头头寸。

交投最活跃的CBOT-7月玉米合约 逆转稍早的涨势，在收盘前最后几分钟触及新低。玉米期货还测试4.73美元附近的200日移动均线，此为支撑玉米期货进一步走低的最后一条重要移动均线。新作12月合约 也走低，跌穿所有移动均线。

美国农业部周一晚些时候公布的数据显示，美国玉米播种多数已经完成，预报显示，玉米带天气状况普遍良好，气温总体较高，有零星降雨，这将有利于新播种玉米的生长。 　　7月玉米合约 跌3-3/4美分，报4.73-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为211,979口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐