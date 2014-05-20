芝加哥期市：玉米期货跌至10周低位，受累于基金卖盘和美国天气改善

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透芝加哥5月20日 - 美国玉米期货周二连跌第五日，触及10周最低，交易商称，因美国中西部玉米种植带种植条件有利，促使投资者结清多头头寸。
交投最活跃的CBOT-7月玉米合约 逆转稍早的涨势，在收盘前最后几分钟触及新低。玉米期货还测试4.73美元附近的200日移动均线，此为支撑玉米期货进一步走低的最后一条重要移动均线。新作12月合约 也走低，跌穿所有移动均线。
美国农业部周一晚些时候公布的数据显示，美国玉米播种多数已经完成，预报显示，玉米带天气状况普遍良好，气温总体较高，有零星降雨，这将有利于新播种玉米的生长。 7月玉米合约 跌3-3/4美分，报4.73-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为211,979口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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