芝加哥期市：玉米期货跌至10周低位，受累于基金卖盘和美国天气改善

交投最活跃的CBOT-7月玉米合约 逆转稍早的涨势，在收盘前最后几分钟触及新低。玉米期货还测试4.73美元附近的200日移动均线，此为支撑玉米期货进一步走低的最后一条重要移动均线。新作12月合约 也走低，跌穿所有移动均线。