芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，盘中触及11周低位后回稳

路透芝加哥5月21日 - 美国玉米期货 周三收盘基本持稳，交易商称，因在盘中跌至11周最低后，价格回稳。

交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在200日移动均线寻获支撑，过去两周，该合约跌穿所有主要移动均线。新作12月合约 下跌1/2美分，收在2月28日以来最低位。

周二，玉米未平仓合约增加4,706口，至130万口，显示有新的空头押注。

7月玉米合约 升1美分，报4.74-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为183,327口。(完)

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