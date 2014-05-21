芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，盘中触及11周低位后回稳

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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路透芝加哥5月21日 - 美国玉米期货 周三收盘基本持稳，交易商称，因在盘中跌至11周最低后，价格回稳。
交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在200日移动均线寻获支撑，过去两周，该合约跌穿所有主要移动均线。新作12月合约 下跌1/2美分，收在2月28日以来最低位。
周二，玉米未平仓合约增加4,706口，至130万口，显示有新的空头押注。
7月玉米合约 升1美分，报4.74-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为183,327口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
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