芝加哥期市：CBOT玉米期货反弹，因逢低承接和大豆期货上扬

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透芝加哥5月22日 - 美国玉米期货 周四连续第二日小涨，继续从近期触及的11周低点反弹，交易商称因低吸买盘以及大豆期货连创新高带动。
交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在200日移动均线寻获支撑，但在100日移动均线切入位遭遇阻力，周三7月玉米首次升穿了该水准。
新作12月玉米 也上涨，但美国玉米整体生长条件有利，令涨幅受控。
大豆期货<0#S:>创下合约高位，因供应紧张及出口需求强劲。
美国农业部公布，上周出口销售2013/14年玉米50.79万吨，符合分析师预估。
7月玉米合约 升2-1/4美分，报4.76-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为209,698口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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路透台北5月4日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,975.8亿台币。