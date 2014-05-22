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市场报道 | 2014年 5月 23日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货反弹，因逢低承接和大豆期货上扬

路透芝加哥5月22日 - 美国玉米期货 周四连续第二日小涨，继续从近期触及的11周低点反弹，交易商称因低吸买盘以及大豆期货连创新高带动。

交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 在200日移动均线寻获支撑，但在100日移动均线切入位遭遇阻力，周三7月玉米首次升穿了该水准。

新作12月玉米 也上涨，但美国玉米整体生长条件有利，令涨幅受控。

大豆期货<0#S:>创下合约高位，因供应紧张及出口需求强劲。

美国农业部公布，上周出口销售2013/14年玉米50.79万吨，符合分析师预估。

　　7月玉米合约 升2-1/4美分，报4.76-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为209,698口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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