芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三个月低点，因天气状况有利

投行观点：Midwestone Financial Group初始评级为表现优于大盘，目标价40美元--KBW
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路透芝加哥5月30日 - 美国玉米期货周五下挫约1%，至三个月最低水准，交易商称因天气状况有利晚春播种以及近期播种的作物生长。
新作12月合约 连续第三个交易日因多头价差交易表现不及7月合约。
月底轧平仓位动作也令近月合约在5月大跌超过9%，为9月来最大月度跌幅，并结束六个月升势。本周玉米期货跌约2.6%。
美国农业部公布，最近一周出口销售62.13万吨玉米，高于分析师预估区间高端。
7月玉米合约 跌3-3/4美分，报4.65-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为258,610口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
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