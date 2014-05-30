芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三个月低点，因天气状况有利

路透芝加哥5月30日 - 美国玉米期货周五下挫约1%，至三个月最低水准，交易商称因天气状况有利晚春播种以及近期播种的作物生长。

月底轧平仓位动作也令近月合约在5月大跌超过9%，为9月来最大月度跌幅，并结束六个月升势。本周玉米期货跌约2.6%。