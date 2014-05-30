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市场报道 | 2014年 5月 31日 星期六 04:53 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三个月低点，因天气状况有利

路透芝加哥5月30日 - 美国玉米期货周五下挫约1%，至三个月最低水准，交易商称因天气状况有利晚春播种以及近期播种的作物生长。

新作12月合约 连续第三个交易日因多头价差交易表现不及7月合约。

月底轧平仓位动作也令近月合约在5月大跌超过9%，为9月来最大月度跌幅，并结束六个月升势。本周玉米期货跌约2.6%。

美国农业部公布，最近一周出口销售62.13万吨玉米，高于分析师预估区间高端。

7月玉米合约 跌3-3/4美分，报4.65-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为258,610口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
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