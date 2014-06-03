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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货重挫，因基金卖盘及美国天气良好

路透芝加哥6月3日 - 美国玉米期货周二大跌1%，近月合约触及逾三个月最低水准，交易商称因美国天气状况对作物生长近乎理想，投资人大举抛售。

空头价差交易导致近月合约跌幅更大，交投最活跃的7月玉米期货 跌至2月18日来最低点。新作12月玉米期货 也下滑，但未跌穿前几日触及的低点。

CME Group数据显示，周一未平仓合约增加5,256口，至134.7万口。成交量为327,116口，为5月9日来最大。

7月合约收跌7-1/4美分，报4.58-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为245,194口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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