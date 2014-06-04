版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至三个半月低点，因美国天气对作物生长有利

路透芝加哥6月4日 - 美国玉米期货周三跌至三个半月新低，近月合约连跌五个交易日，交易商称因美国天气仍有利作物生长。

玉米期货盘中一度上涨，但之后回吐升幅，因大豆期货脱离日高，小麦期货也仅小涨。

空头套利交易仍是玉米市场的特点，投资人继续将7月玉米期货展期至9月 和新作12月合约 。周二跌势中，未平仓合约增至135.7万口，为4月底来最高，显示市场有新的空头押注。

分析师预计美国农业部周四早将公布，上周出口销售2013/14市场年度玉米40-55万吨，2014/15市场年度玉米15-25万吨。

7月玉米期货 结算价跌2美分，报4.56-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为207,770口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐