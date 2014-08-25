芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫1%，因预期美国丰产

路透芝加哥8月25日 - 美国玉米期货周一下挫约1%，交易商称因预期美国今年产量创纪录，且中西部玉米种植带降雨对作物有利，市场出现空头套利的跌势。

气象学家表示，美国玉米种植带本周零星降雨会有助于玉米籽粒灌浆，令产量预期进一步提升。投资人已经预期今年产量创纪录。上周在中西部的田间巡查大致证实了美国农业部和民间分析师对丰产的预估。

美元上涨也令期价承压。美元指数攀升至约一年高位，令美国出口商品在全球市场的吸引力降低。

交投最活跃的12月玉米期货 收在10日和20日移动均线切入位之下。

美国农业部报告，截至8月21日该周出口检验玉米109.1万吨，高于分析师预估的高端。

9月玉米期货 收低5-1/2美方，报3.60美元。12月玉米期货收低4美方，报3.67-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为228,725口。(完)

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