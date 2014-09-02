芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅下滑，因作物生长条件有利

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥9月2日 - 美国玉米期货周二小幅收低，交易商称因作物生长条件大致有利，可能在收割末期进一步提振产量，市场估计今年美国玉米产量已经将创新高。
交易商称，小麦期货大跌也令玉米期货承压。
玉米期货价格保持在约三周前触及的四年低点之上。CME Group数据显示，上周五，玉米的未平仓合约接近1月来最低水准，成交量为约一个月最低。
分析师在周二美国农业部发布周度作物生长报告前表示，上周美国中西部降雨和凉爽天气料令玉米和大豆作物的优良率稳定在历史高位。
乌克兰农业部表示，2014/15作物年度头两个月乌克兰谷物出口增至501万吨，去年同期为约330万吨。
指标12月玉米合约 收低1美分，报每蒲式耳3.63-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为130,275口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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