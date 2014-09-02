芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅下滑，因作物生长条件有利

路透芝加哥9月2日 - 美国玉米期货周二小幅收低，交易商称因作物生长条件大致有利，可能在收割末期进一步提振产量，市场估计今年美国玉米产量已经将创新高。

交易商称，小麦期货大跌也令玉米期货承压。

玉米期货价格保持在约三周前触及的四年低点之上。CME Group数据显示，上周五，玉米的未平仓合约接近1月来最低水准，成交量为约一个月最低。

分析师在周二美国农业部发布周度作物生长报告前表示，上周美国中西部降雨和凉爽天气料令玉米和大豆作物的优良率稳定在历史高位。

乌克兰农业部表示，2014/15作物年度头两个月乌克兰谷物出口增至501万吨，去年同期为约330万吨。

指标12月玉米合约 收低1美分，报每蒲式耳3.63-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为130,275口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)