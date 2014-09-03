版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货重挫至四年低位，因美国玉米产量预估被上调

路透芝加哥9月3日 - 美国玉米期货周三急跌3%，录得两个月来最大单日跌幅，交易商称，因作物生长状况改善，且分析师预计，玉米收成可能高于美国农业部目前的预期。

玉米期价 盘中降至2010年6月以来最低，之前跌穿8月12日触及的近期低位。多数合约触及合约生命期内的低位。

美国农业部周二晚些时候上调了上周玉米的优良率，令分析师意外，他们原本预计玉米优良率持平。券商INTL FCStone and Allendale Inc也上调玉米亩产和总产量预估，高于农业部近期发布的预期。 　　12月玉米合约 跌11-3/4美分，报3.52美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,820口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐