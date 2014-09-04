芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至2010年以来最低，因美国玉米收割即将展开

路透芝加哥9月4日 - 美国玉米期货周四下跌约1.6%，至四年低位，交易商称，受累于技术性卖盘和美国玉米收割即将展开。预计本作物年度玉米收成创纪录。

玉米期货周三触及8月12日以来的低位，引发市场在周四的清淡交易投继续抛售。玉米期货连跌第四日，为两个月来最长跌势。多数玉米合约触及合约低位，交投最活跃的12月合约 跌穿所有主要移动均线。