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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至2010年以来最低，因美国玉米收割即将展开

路透芝加哥9月4日 - 美国玉米期货周四下跌约1.6%，至四年低位，交易商称，受累于技术性卖盘和美国玉米收割即将展开。预计本作物年度玉米收成创纪录。

玉米期货周三触及8月12日以来的低位，引发市场在周四的清淡交易投继续抛售。玉米期货连跌第四日，为两个月来最长跌势。多数玉米合约触及合约低位，交投最活跃的12月合约 跌穿所有主要移动均线。

美国农业部表示，民间出口商向不知名目的地出口销售12万吨2014/15销售年度交割的玉米。

　　12月玉米合约 跌5-1/2美分，报3.46-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为238,154口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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