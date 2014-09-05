芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨3%创1月来最大单日升幅，但本周仍收低

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥9月5日 - 美国玉米期货周五大涨3%，创1月来最大单日升幅，交易商称受低吸买盘带动，且投资人担心下周美国北部预报有霜冻，可能殃及作物。
但今日大涨还不足以收复本周稍早的失地，玉米期货周四跌至2010年6月来最低。本周玉米期货重挫逾3%，为连跌第二周。
市场预期今年美国玉米产量创新高，且臆测美国农业部在9月11日月报中将上调产量预估，玉米期货承压。
美国农业部报告，上周出口销售新旧作玉米共计51.82万吨，略低于分析师预估。
民间分析公司Informa Economics将今年美国玉米产量预估上调至142.81亿蒲式耳，之前预估为139.88亿，单产预估由168上调至170.3蒲式耳。
12月玉米合约 跌9-1/2美分，报3.56美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。