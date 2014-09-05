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市场报道 | 2014年 9月 6日 星期六 05:58 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨3%创1月来最大单日升幅，但本周仍收低

路透芝加哥9月5日 - 美国玉米期货周五大涨3%，创1月来最大单日升幅，交易商称受低吸买盘带动，且投资人担心下周美国北部预报有霜冻，可能殃及作物。

但今日大涨还不足以收复本周稍早的失地，玉米期货周四跌至2010年6月来最低。本周玉米期货重挫逾3%，为连跌第二周。

市场预期今年美国玉米产量创新高，且臆测美国农业部在9月11日月报中将上调产量预估，玉米期货承压。

美国农业部报告，上周出口销售新旧作玉米共计51.82万吨，略低于分析师预估。

民间分析公司Informa Economics将今年美国玉米产量预估上调至142.81亿蒲式耳，之前预估为139.88亿，单产预估由168上调至170.3蒲式耳。

　　12月玉米合约 跌9-1/2美分，报3.56美元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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