芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨3%创1月来最大单日升幅，但本周仍收低

路透芝加哥9月5日 - 美国玉米期货周五大涨3%，创1月来最大单日升幅，交易商称受低吸买盘带动，且投资人担心下周美国北部预报有霜冻，可能殃及作物。

但今日大涨还不足以收复本周稍早的失地，玉米期货周四跌至2010年6月来最低。本周玉米期货重挫逾3%，为连跌第二周。