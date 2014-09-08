芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌2%，因丰收前景及霜冻损害忧虑减轻

路透芝加哥9月8日 - 美国玉米期货周一大跌2%，回吐上一交易日的多数升幅，交易商称因产量创纪录的前景及对霜冻损害的担忧减轻。

气象学家表示，预报显示美国玉米种植带最北部地区本周稍后遭受严重霜冻的可能性降低。上周五，对作物可能遭受霜冻损害的担忧引发一轮低吸买盘，带动期货价格大涨3%。

在美国农业部周四发布月度作物报告前的仓位调整也令玉米期货承压，市场普遍预计政府将上调产量预估。

但玉米期货价格仍高于上周触及的四年低点。

美国农业部周一早公布，截至9月4日该周出口检验玉米119.7万吨，高于分析师预估，且为5月来最高。

12月玉米合约 跌7-3/4美分，报3.48-1/4美元。

今日CBOT玉米的预估成交量为162,959口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)