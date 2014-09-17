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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收低，因技术性卖压及预计丰收

路透芝加哥9月17日 - 美国玉米期货周三小幅收低，三日来首次下滑，交易商称因技术性卖压及预计今年产量创新高。

近月CBOT-12月玉米期货 测试10日移动均线切入位，但连续第二日未能突破该水准，该合约仍在上周触及的四年低点之上。12月合约较3月期货 的贴水为11-3/4美分，为7月28日来最低。

产量预估机构Lanworth上调今年美国玉米单产预估，但下调了收割面积和总产量预估。

12月玉米期货 结算价跌2美分，报3.41-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为120,482口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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