芝加哥期市：CBOT玉米期货降至四年低点，因美国丰收

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透芝加哥9月19日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大跌1.9%，连跌第三日，触及四年新低，交易商称因农户开始收割，预计今年美国产量创新高。
多数合约都触及历史低点，全球谷物供应充裕且价廉，特别是欧洲饲料用小麦，也对美国玉米价格构成压力。本周，玉米期货 跌逾2%，连跌第五周。
气象学家表示，本周美国中西部北部地区霜冻更为普遍，给未成熟的玉米和大豆作物带来伤害，但对整体产量的损害有限。
12月玉米期货 结算价跌6-3/4美分，报3.31-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为159,284口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。