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市场报道 | 2014年 9月 20日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货降至四年低点，因美国丰收

路透芝加哥9月19日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大跌1.9%，连跌第三日，触及四年新低，交易商称因农户开始收割，预计今年美国产量创新高。

多数合约都触及历史低点，全球谷物供应充裕且价廉，特别是欧洲饲料用小麦，也对美国玉米价格构成压力。本周，玉米期货 跌逾2%，连跌第五周。

气象学家表示，本周美国中西部北部地区霜冻更为普遍，给未成熟的玉米和大豆作物带来伤害，但对整体产量的损害有限。

12月玉米期货 结算价跌6-3/4美分，报3.31-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为159,284口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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