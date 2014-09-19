芝加哥期市：CBOT玉米期货降至四年低点，因美国丰收

多数合约都触及历史低点，全球谷物供应充裕且价廉，特别是欧洲饲料用小麦，也对美国玉米价格构成压力。本周，玉米期货 跌逾2%，连跌第五周。

气象学家表示，本周美国中西部北部地区霜冻更为普遍，给未成熟的玉米和大豆作物带来伤害，但对整体产量的损害有限。