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市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货接近五年低点，因美国收割进度加快

路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大跌逾1%，至四年新低，连跌第五日，交易商称因美国收割进度加快，预计今年产量创纪录。

交投作活跃的CBOT-12月玉米期货 跌至合约低点3.24-3/4美元，为自2010年6月29日来最低。如果价格再跌1/2美分，则将触及2009年9月来最低。

本周美国中西部种植带天气干燥暖和，有利于成熟作物晒干及农户在田间使用大型收割机械。收割的早期结果继续证实美国农业部的丰产预期，美国农业部本月稍早上调了本已是创纪录的产量预估。

　　12月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.25-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为183,598口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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