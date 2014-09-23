芝加哥期市：CBOT玉米期货接近五年低点，因美国收割进度加快

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大跌逾1%，至四年新低，连跌第五日，交易商称因美国收割进度加快，预计今年产量创纪录。
交投作活跃的CBOT-12月玉米期货 跌至合约低点3.24-3/4美元，为自2010年6月29日来最低。如果价格再跌1/2美分，则将触及2009年9月来最低。
本周美国中西部种植带天气干燥暖和，有利于成熟作物晒干及农户在田间使用大型收割机械。收割的早期结果继续证实美国农业部的丰产预期，美国农业部本月稍早上调了本已是创纪录的产量预估。
12月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.25-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为183,598口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。