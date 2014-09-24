芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，从四年低位反弹

路透芝加哥9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三从四年低位反弹，上扬1%，六个交易日来首日上涨，交易商称，受助于与技术性超卖有关的低吸买盘带动的反弹。

交易商称，美国玉米收割正在进行，且国际市场对美国玉米的需求有限等因素限制了玉米期货涨势。天气预报显示美国天气状况仍有利于收割。MDA Weather Services中午给客户的一份报告称，直至周末，中西部多数地区均为温暖干燥的天气。

12月玉米期货 的14日相对强弱指标(RSI)周二跌至32，价格接近五年低位。RSI为30表明市场超卖。玉米期价仍处于所有主要移动均线之下。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)公布的数据显示，周二未平仓合约减少2,904口，至127.7万口，表明投资者正在结清多头头寸。 12月玉米合约 升4美分，报3.29-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为188,392口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)