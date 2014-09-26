芝加哥期市：CBOT玉米期货触及五年低点，因预计美国产量创纪录

路透芝加哥9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至五年低点，交易商称受累于美国产量创纪录的预期和美元持续上涨令美国玉米在全球市场的竞争力下降。

交投最活跃的12月玉米期货 收低3美分，报3.23美元，略高于日低3.22-3/4美元，这是2009年9月来最低。从连贯的技术图表看，近月玉米期货跌穿2010年6月29日触及的上一次低点3.24-1/2美元。

CME Group数据显示，在周四的跌势中，未平仓合约升13,318口，达到逾一个月最高的129.1万口，显示投资人在建立新的空仓。

美国农业部报告，民间出口商报称向墨西哥出口了107,188吨美国玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为143,860口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)