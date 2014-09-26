芝加哥期市：CBOT玉米期货触及五年低点，因预计美国产量创纪录

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至五年低点，交易商称受累于美国产量创纪录的预期和美元持续上涨令美国玉米在全球市场的竞争力下降。
交投最活跃的12月玉米期货 收低3美分，报3.23美元，略高于日低3.22-3/4美元，这是2009年9月来最低。从连贯的技术图表看，近月玉米期货跌穿2010年6月29日触及的上一次低点3.24-1/2美元。
CME Group数据显示，在周四的跌势中，未平仓合约升13,318口，达到逾一个月最高的129.1万口，显示投资人在建立新的空仓。
美国农业部报告，民间出口商报称向墨西哥出口了107,188吨美国玉米。
今日CBOT玉米期货成交量预计为143,860口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。