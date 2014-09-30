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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 05:18 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及五年新低，因库存充沛和预期收成创纪录

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌逾1%，至五年新低，交易商称，因在收割初期现有的供应充裕，导致市场出现对玉米市场不利的套利交易。市场预计美国玉米收成创纪录。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 收在略高于日内触及的2009年9月23日以来最低3.19-1/2美元的水平。近月合约跌幅大于远月合约。

美国农业部在季度库存报告中称，9月1日玉米库存为12.35亿蒲式耳，高于市场的平均预估11.85亿蒲式耳，且高于上年同期的8.21亿蒲式耳。

预报称本周稍后中西部玉米种植带将有降雨，可能导致收割放缓，但总体天气状况仍然温暖干燥，有利于田间作业。农业部周一尾盘报告称，玉米生长优良率持稳在历史高位。 　　12月玉米合约 跌5美分，报3.20-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为256,729口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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