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市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，丰收预期限制升幅

路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨，期价逼近五年低点后逢低承接买盘进场。

但对今年美国丰产的预期限制升幅，尽管主要产区降雨造成收割延后。

经纪INTL FCStone将今年美国玉米产量预估上调至149.58亿蒲式耳，单产预估升至178.4蒲式耳。

美国农业部周四早公布，最近一周出口销售2014/15年度玉米63.8万吨，低于市场预估区间65-90万吨的下端。 　　12月玉米合约 小涨1-1/2美分，报3.22-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为198,514口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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