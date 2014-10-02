芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，丰收预期限制升幅

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨，期价逼近五年低点后逢低承接买盘进场。
但对今年美国丰产的预期限制升幅，尽管主要产区降雨造成收割延后。
经纪INTL FCStone将今年美国玉米产量预估上调至149.58亿蒲式耳，单产预估升至178.4蒲式耳。
美国农业部周四早公布，最近一周出口销售2014/15年度玉米63.8万吨，低于市场预估区间65-90万吨的下端。 12月玉米合约 小涨1-1/2美分，报3.22-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为198,514口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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