芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬，因空头回补和降雨导致收割延迟

路透芝加哥10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小涨，本周温和上扬，交易商称，因投资者空头回补，以及降雨导致收割延迟。市场预计，美国玉米收成创纪录。

技术图表上，玉米期货 本周上扬1/4美分，或一个跳动点， 为8月15日当周以来首周收涨。美元劲扬，以及供应充裕限制了涨幅。玉米期价在周三触及五年低位3.18-1/4美元后反弹。

农业气象学家称，未来两周的零星降雨可能导致收割延迟，但产量损失可能不大。

Informa Economics预计，2014年美国玉米产量为143.95亿蒲式耳，单产为每英亩176.4蒲式耳，高于9月19日的预期，当时的预估为玉米总产量140.24亿蒲式耳，单产为171.8蒲式耳。 12月玉米合约 升1/2美分，报每蒲式耳3.23-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为136,661口。(完)

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