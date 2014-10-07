版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升五日，因技术性买盘及收割进度缓慢

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连升第五个交易日，交易商称因技术性买盘和降雨推迟收割相关的空头回补。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 攀升至逾两周高位，升穿20日移动均线，但在30日移动均线切入位遭遇阻力，在过去五个交易日大涨超过5%，为自3月来最强升势，自上周三降至五年低点后，期价每日都有斩获。

CME GROUP数据显示，周一未平仓合约增加5,373口至129.3万口，显示一些投资人在建立新的多头，及看好玉米期价后市。

在周五美国农业部发布供需报告前，投资人也在近几日平衡仓位。预计农业部将上调产量预估。 　　12月玉米合约 升8美分，报3.40-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为330,483口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐