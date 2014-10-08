芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周高位，在USDA报告前有空头回补

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透芝加哥10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第六个交易日，触及三周高位，交易商称因空头回补，在周五美国农业部(USDA)报告前，投资人轧平仓位。
交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 在交易日的最后几秒攻克30日移动均线，触及9月17日来最高的3.43-1/2美元。自一周前降至五年低点3.18-1/4后，期价每日都有斩获。
降雨令收割推迟也对价格有支撑，但供应充裕和现货市场疲弱限制了升幅。
周二的成交量331,965口为约两个月最大，未平仓合约增至129.8万口，为8月21日来最多，显示一些投资人在建立新的多头，及看好玉米期价后市。 12月玉米合约 升2-3/4美分，报3.43-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为199,945口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路