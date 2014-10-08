芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周高位，在USDA报告前有空头回补

路透芝加哥10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第六个交易日，触及三周高位，交易商称因空头回补，在周五美国农业部(USDA)报告前，投资人轧平仓位。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 在交易日的最后几秒攻克30日移动均线，触及9月17日来最高的3.43-1/2美元。自一周前降至五年低点3.18-1/4后，期价每日都有斩获。

降雨令收割推迟也对价格有支撑，但供应充裕和现货市场疲弱限制了升幅。

周二的成交量331,965口为约两个月最大，未平仓合约增至129.8万口，为8月21日来最多，显示一些投资人在建立新的多头，及看好玉米期价后市。 12月玉米合约 升2-3/4美分，报3.43-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为199,945口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)