芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第七日，在美国农业部月报前有仓位调整

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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路透芝加哥10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，升至三周高位，交易商称在美国农业部周五发布月报前有基金买盘和空头回补。
玉米期货连升七日，为去年7月来最长升势。
自上周降至五年低点3.18-1/4美元后，玉米期货一路连升。
周三，未平仓合约连升第四日，至130.5万口，显示投资人在建立新的多头，及看好玉米期价后市。
美国中西部种植带降雨推迟收割，进一步提振期价。但分析师普遍预计，美国农业部在月度供需报告中将上调玉米产量预估，国内外供应充裕可能限制升幅。
美国农业部报告，截至10月2日该周出口销售玉米78.48万吨，高于分析师预估的55-75万吨。 12月玉米合约 升1-1/2美分，报3.44-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,701口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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