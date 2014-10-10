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亚洲 | 2014年 10月 11日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货创一个月最大日跌幅，因USDA上调产量预估

路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五重挫逾3%，结束七日连升，交易商称因此前美国农业部(USDA)上调了已经创纪录的美国产量预估。

在近月玉米期货录得去年7月来最长升势后，投资人获利了结。交投最活跃的12月玉米期货 跌穿40日和30日移动均线切入位，但在20日移动均线切入位寻获支撑。

本周，玉米期货升3.6%，为8月中来最大周度升幅，从上周触及的五年低点3.18-1/4美元反弹。

USDA数据显示，美国今年玉米和大豆产量要比一个月前创纪录的预估还要高，但比市场预期略低。 　　12月玉米合约 下挫10-3/4美分，报3.34美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为347,424口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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