版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货创1月来最大升幅，因空头回补及收割被推迟

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨近4%，创1月来最大升幅，交易商称因降雨推迟收割，且投资人空头回补。

收盘前的几秒钟，期价创下新高，收复上一交易日的多数失地。上周五，因美国农业部(USDA)上调了已经创纪录的美国产量预估，玉米期货重挫。

12月玉米期货 大涨3.6%，为1月10日急升5%以来最大单日升幅，在10月1日触及五年低点3.18-1/4美元以来，该期货已经反弹9%。

欧盟谷物行业机构Coceral将今年欧盟玉米产量预估上调至7,280万吨，6月的季度展望中预估为6,460万吨。

　　12月玉米合约 大涨12美分，报3.46美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为205,196口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐