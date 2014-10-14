芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一个月高位，因收割缓慢及技术性买盘

路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大涨逾3%，至逾一个月最高，交易商称因美国收割缓慢，技术性买盘及投资人空头回补。

近月12月合约 升穿3.50美元的心理关口以及50日移动均线切入位，引发一波买盘。在收盘前的几秒内，该合约触及日高3.57-1/2美元，并自5月来首次收在50日移动均线切入位之上。

近几日普遍降雨令美国收割进度放缓，在中西部部分地区支撑了现货价格。投资基金也建立了新的多头押注，近月玉米期货自10月首个交易日触及五年低点3.18-1/4美元后已经反弹12%。

CME Group数据显示，周一升势中，市场未平仓合约增加4,906口，至130.1万。

美国农业部公布，截至10月9日该周出口检验933,788吨玉米，高于预估的75-90万吨。

分析师预计，美国农业部稍晚将公布玉米收割率为25%。

12月玉米合约 大涨11美分，报3.57美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为296,992口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)