芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，受助于技术性和基金买盘

路透芝加哥10月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四上扬逾1%，在昨日大跌后反弹，交易商称，受助于技术性和投资基金买盘。

近月CBOT-12月玉米期货 仍处在50日移动均线之上，且在最后几秒的交易中触及日高3.53美元。分析师称，在近期大跌后，部分投资者将资金撤离股市，投入认为相对安全的商品市场。

玉米期货涨幅受限，因市预报称美国中西部玉米种植带天气将转干，农户将重新开始收割。玉米期价徘徊在较10月1日触及的五年低位3.18-1/4美元高约10%的水平。

芝加哥商业交易所集团提供的数据显示，未平仓合约周三减少5,407口，至129.2万口，暗示投资者结清头寸。据称，投资基金周三卖出1.2万口合约。周三玉米期价走低。

美国农业部称，民间出口商报告，出口12万吨美国玉米至未具名目的地，将在2014/15市场年交割。 12月玉米合约 升4-3/4美分，报3.52-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为199,398口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)