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市场报道 | 2014年 10月 18日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受天气干燥有利收割影响下滑，本周上涨

路透芝加哥10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五下滑1%，交易商称因预报将有一段长时间的干燥天气，会有助于加快收割，投资人遂获利了结。

过去两周，降雨令收割推迟，对期价有支撑作用。本周近月玉米期货 大涨4%，为3月来最大周度升幅。交投最活跃的12月玉米期货 结算价报3.48美元，跌4-1/4美元，接近50日移动均线切入位支撑水准，但低于心理关口3.50美元。

CME Group数据显示，在周四升势中，未平仓合约减少6,103口，至128.6万口，为本月最低水准，显示投资人回补空头。

美国农业部周五早公布，周度出口销售243.3万吨本市场年度及下一市场年度玉米，为2012年4月来最多。

美国农业部称，民间出口商报告，出口12.6万吨美国玉米至未具名目的地，将在2014/15市场年交割。

Informa Economics上调明年美国玉米和大豆种植面积预估，下调小麦种植面积预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为188,647口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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