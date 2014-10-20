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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘持稳至小涨，但收割前景打压市场

路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘持稳至小涨，指标12月合约收盘基本持稳。

但预报显示，本周美国中西部天气普遍良好，有利收割，再加之出口数据令人失望，使玉米期价今日多数时间受压。

但尾盘一波空头回补在收盘前支撑市场。

在12月合约盘中逼近处于日低附近的40日均线时触发技术性买盘，推动玉米期货反弹。该合约收在略高于50日移动均线切入位3.47-7/8美元的水准。

美国农业部周一报告，上周出口检验玉米717,605吨，低于之前一周的939,667吨。分析师预估为87.5-102.5万吨。

预计农业部周一晚些时候公布的作物生长报告将显示，截至10月19日当周玉米收割率为33%，为五年来最低水平。 　　12月玉米合约 升1/4美分，报3.48-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为203,510口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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