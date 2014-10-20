芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘持稳至小涨，但收割前景打压市场

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘持稳至小涨，指标12月合约收盘基本持稳。
但预报显示，本周美国中西部天气普遍良好，有利收割，再加之出口数据令人失望，使玉米期价今日多数时间受压。
但尾盘一波空头回补在收盘前支撑市场。
在12月合约盘中逼近处于日低附近的40日均线时触发技术性买盘，推动玉米期货反弹。该合约收在略高于50日移动均线切入位3.47-7/8美元的水准。
美国农业部周一报告，上周出口检验玉米717,605吨，低于之前一周的939,667吨。分析师预估为87.5-102.5万吨。
预计农业部周一晚些时候公布的作物生长报告将显示，截至10月19日当周玉米收割率为33%，为五年来最低水平。 12月玉米合约 升1/4美分，报3.48-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为203,510口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。