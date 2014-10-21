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市场报道 | 2014年 10月 22日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨2.2%，因收割放缓

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二劲扬，交易商称，因收割放缓导致给加工厂和粮仓的交割推迟。

投资基金的技术性买盘也扶助支撑玉米期价，盘中触及9月2日以来最高3.58-3/4美元。

指标CBOT-12月合约 在50日移动均线切入位3.47-5/8寻获支撑。

美国农业部周一下午公布，截至10月19日，玉米收割率31%，为五年来最慢收割进度，且慢于分析师的平均预期。 　　12月玉米合约 升7-3/4美分，报3.56美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为246,132口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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