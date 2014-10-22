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市场报道 | 2014年 10月 23日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于获利了结

路透芝加哥10月22日 - 美国玉米期货周三走低，交易商称，因在早盘价格触及七周半高位后出现温和的获利了结卖盘。

收割进度缓慢限制了给美国中西部附近地区加工厂和粮仓的交割，使价格跌幅受限。

分析师预计，美国农业部周四上午将报告，上周出口销售美国玉米80-100万吨。 　　12月玉米合约 跌3美分，报3.53美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,479口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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