芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于获利了结

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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路透芝加哥10月22日 - 美国玉米期货周三走低，交易商称，因在早盘价格触及七周半高位后出现温和的获利了结卖盘。
收割进度缓慢限制了给美国中西部附近地区加工厂和粮仓的交割，使价格跌幅受限。
分析师预计，美国农业部周四上午将报告，上周出口销售美国玉米80-100万吨。 12月玉米合约 跌3美分，报3.53美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,479口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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