芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，从两个月高位回落

澳洲股市：受商品价格走软拖累收盘持平，但月线连续第三个月上扬
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透芝加哥10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫2%，交易商称在盘初触及两个月高位后出现获利回吐回软。
美国中西部附近收割进度加快及预报天气更为干燥令玉米市场下滑。
对出口的一些忧虑也令期价承压。贸易消息人士表示，越南的饲料加工商取消了购买20万吨的订单，因下单后价格大幅下滑。
本周近月玉米期货升1.3%，为连升第三周。
民间出口商报告，向未具名目的地出售了10.16万吨玉米，2014/15市场年度付运。 12月玉米合约 下滑6-3/4美分，报5.53美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为250,845口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
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