版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 25日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，从两个月高位回落

路透芝加哥10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫2%，交易商称在盘初触及两个月高位后出现获利回吐回软。

美国中西部附近收割进度加快及预报天气更为干燥令玉米市场下滑。

对出口的一些忧虑也令期价承压。贸易消息人士表示，越南的饲料加工商取消了购买20万吨的订单，因下单后价格大幅下滑。

本周近月玉米期货升1.3%，为连升第三周。

民间出口商报告，向未具名目的地出售了10.16万吨玉米，2014/15市场年度付运。 　　12月玉米合约 下滑6-3/4美分，报5.53美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,845口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐