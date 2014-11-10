芝加哥期市：CBOT玉米期货触及一周高位，因农业部下调产量预估

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一触及一周最高，交易商称，因农业部下调玉米收成预估，令部分投资者意外。

农业部在月度供需报告中下调了美国玉米单产和总产量预估，预计玉米收成为144.07亿蒲式耳，接近分析师预估区间的低端，但仍为创纪录水平。

玉米期货在尾盘缩减涨幅，交投最活跃的CBOT-12玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.69-1/4美元，稍早触及日高3.78-3/4美元。交易商称，玉米现货市场走坚，因农户销售放缓。这也扶助支撑期货价格。

一项路透调查显示，美国农户过去几周加快收割进度。接受路透调查的11位分析师的平均预期为，截至11月9日当周，玉米收割率为79%。

农业部称，民间出口商报告，销售13万吨美国玉米给墨西哥，2014/15市场年交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为566,201口。(完)

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