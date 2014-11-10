芝加哥期市：CBOT玉米期货触及一周高位，因农业部下调产量预估

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一触及一周最高，交易商称，因农业部下调玉米收成预估，令部分投资者意外。
农业部在月度供需报告中下调了美国玉米单产和总产量预估，预计玉米收成为144.07亿蒲式耳，接近分析师预估区间的低端，但仍为创纪录水平。
玉米期货在尾盘缩减涨幅，交投最活跃的CBOT-12玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.69-1/4美元，稍早触及日高3.78-3/4美元。交易商称，玉米现货市场走坚，因农户销售放缓。这也扶助支撑期货价格。
一项路透调查显示，美国农户过去几周加快收割进度。接受路透调查的11位分析师的平均预期为，截至11月9日当周，玉米收割率为79%。
农业部称，民间出口商报告，销售13万吨美国玉米给墨西哥，2014/15市场年交割。
今日CBOT玉米期货成交量预计为566,201口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选