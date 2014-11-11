芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1%，因现货市场走坚和豆粕急升

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬1%，连涨第二日，交易商称，因现货市场走坚，以及豆粕期货急升。玉米和豆粕均为动物饲料的原料。

CBOT-12月玉米期货 未能升穿周一触及的约一周高位，但在尾盘触及日高，因12月豆粕合约 跳升逾5%。

美国农业部周一下调美国玉米收成预估，令部分交易商意外，这也扶助支撑玉米期价。不过尽管收成预估被下调，但美国玉米产量仍为创纪录水平。

美国农户推迟出售新收割的玉米，寄望将明年初价格会上涨。

12月玉米合约 升4-1/2美分，报3.73-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为415,120口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)